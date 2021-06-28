В Улан-Удэ, где действует локдаун, серьезные наказания несет общепит

Штрафы за антиковдиные нарушения достигают 200 тыс рублей и, судя по всему, будут и выше



В Улан-Удэ кафе Chine house (ул. Смолина, 81) и кафе-караоке «Челентано» (ул. Бабушкина, 14А» оштрафованы на 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно за нарушения требований санитарного законодательства по профилактике распространения COVID-19 среди населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В числе выявленных нарушений: проведение массовых мероприятий, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие антисептических средств для обработки рук в общественных помещениях.

Штрафы наложены по административным материалам санитарного ведомства. Оно продолжает обследование объектов, в том числе в составе мобильных групп органов исполнительной власти республики.



Миллион рублей штрафа и закрытие на три месяца, в частнотси, грозит бару Felicity (ул. Хоца Намсараева) за нарушение антиковидного режима. При проверке заведение продолжало работать в 23:00. Кроме владельца бара 13 посетителей также будут привлечены к административной ответственности. Бар не в первый раз попадает в поле зрения надзорных органов. О выявленных нарушениях режима работы и профилактических мер и составлении протокола сообщалось в начале июня на заседании республиканского оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Железнодорожном районе было составлено три протокола по выявленным нарушениям профилактических мер: несоблюдение социальной дистанции и отсутствие разметок, отсутствие термометрии сотрудников, нарушение дезинфекционного режима и т.д. Протоколы составлены на должностных лиц в павильоне «Арабская шаурма» и гостинице «Форт Росс» (пр. Автомобилистов), кафе Park (ул. Лимонова). Оно продолжало работу после 21:00.



В Октябрьском районе составлено три протокола. Нарушения выявлены в кафе китайской кухни «Милан», мини-маркете «Продукты 24».



В Советском районе зафиксированы повторные нарушения. Составлено два протокола: на должностных лиц в кафе «Грильяж» за нарушение рассадки гостей и в ресторане «Хуторок» за нарушение масочного режима сотрудниками.



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