Вячеслав Дамдинцурунов: на защиту Сотникова от наводнения нужно больше денег

В случае подъема уровня воды на Селенге местные жители могут пострадать



Министр спорта и молодежной политики Бурятии, зампред комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства республики Вячеслав Дамдинцурунов сегодня посетил поселок Сотниково, где сложилась тревожная ситуация. Как ранее сообщал «Номер один» местные жители



На одном из недавних заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Бурятии было принято решение выделить 14,3 миллиона рублей на берегоукрпление 327 метров вдоль побережья реки.



Сегодня Вячеслав Дамдинцурунов с сотрудниками республиканского агентства ГО и ЧС осмотрел участки, где будут идти работы по берегоукреплению, а также места, которые могут оказаться в зоне риска в ближайшем будущем. По его словам, выделенных средств недостаточно, ведь в отсыпке нуждается гораздо большие площади побережья.



- Буду настаивать на том, чтобы выделить дополнительные средства на отсыпку и этих участков тоже. Потому что, по моему мнению, тут тоже есть серьезные риски, - пояснил он. - Там, где будут отсыпать сейчас – очень серьезная ситуация, буквально несколько метров до частных дворов. Но на тех участках, на которые деньги пока не выделены, в случае повышения уровня воды тоже есть серьезные риски, что вода дойдет до жилых домов. Если у нас в июне так вода поднялась, то есть вероятность, что к концу лета произойдет затопление этих территорий. Пока не поздно, лучше сейчас подстраховаться.



Кроме того, Вячеслав Дамдинцурунов является координатором волонтерского движения в республике, и не исключает, что к проведению работ по берегоукреплению будут привлечены добровольцы.



Пока же в районе ДНТ «Респект» поселка Сотниково ожидается начало работ по освоению выделенных 14,3 миллиона рублей.



- Есть специальная технология - берег укрепят камнем разных фракций. Сейчас берег песчаный, и из-за повышения уровня реки он разрушается. Берег из камня размываться не будет, - рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев. - В 2019 году у нас была похожая ситуация в том же районе. Один нежилой дом упал в реку из-за разрушения берега. В этот раз постараемся не допустить, чтобы пострадали дома.



Фото: агентство ГО и ЧС Бурятии



Министр спорта и молодежной политики Бурятии, зампред комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства республики Вячеслав Дамдинцурунов сегодня посетил поселок Сотниково, где сложилась тревожная ситуация. Как ранее сообщал «Номер один» местные жители оказались под угрозой подтопления . Расстояние от кромки воды до ближайших заборов и домов составляет считанные метры. Причина разрушения берега – подъем уровня воды в реке.На одном из недавних заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Бурятии было принято решение выделить 14,3 миллиона рублей на берегоукрпление 327 метров вдоль побережья реки.Сегодня Вячеслав Дамдинцурунов с сотрудниками республиканского агентства ГО и ЧС осмотрел участки, где будут идти работы по берегоукреплению, а также места, которые могут оказаться в зоне риска в ближайшем будущем. По его словам, выделенных средств недостаточно, ведь в отсыпке нуждается гораздо большие площади побережья.- Буду настаивать на том, чтобы выделить дополнительные средства на отсыпку и этих участков тоже. Потому что, по моему мнению, тут тоже есть серьезные риски, - пояснил он. - Там, где будут отсыпать сейчас – очень серьезная ситуация, буквально несколько метров до частных дворов. Но на тех участках, на которые деньги пока не выделены, в случае повышения уровня воды тоже есть серьезные риски, что вода дойдет до жилых домов. Если у нас в июне так вода поднялась, то есть вероятность, что к концу лета произойдет затопление этих территорий. Пока не поздно, лучше сейчас подстраховаться.Кроме того, Вячеслав Дамдинцурунов является координатором волонтерского движения в республике, и не исключает, что к проведению работ по берегоукреплению будут привлечены добровольцы.Пока же в районе ДНТ «Респект» поселка Сотниково ожидается начало работ по освоению выделенных 14,3 миллиона рублей.- Есть специальная технология - берег укрепят камнем разных фракций. Сейчас берег песчаный, и из-за повышения уровня реки он разрушается. Берег из камня размываться не будет, - рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев. - В 2019 году у нас была похожая ситуация в том же районе. Один нежилой дом упал в реку из-за разрушения берега. В этот раз постараемся не допустить, чтобы пострадали дома.Фото: агентство ГО и ЧС Бурятии