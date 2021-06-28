В Бурятии завтра ожидаются сильные дожди

Всем рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС



В Бурятии 29 июня в большинстве районах ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-западный 6-11, утром и днем в отдельных районах до 15-18 метров в cекунду, сообщили в администрации Улан-Удэ со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.



В связи с этим всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



Фото: instagram.com/ulanude.official

