В Улан-Удэ начали дезинфицировать общественные места

С сегодняшнего дня чистку будут проводить ежедневно

С 28 июня сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» начали обработку мест общего пользования с помощью мобильных ранцевых опрыскивателей, сообщает Комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

Отметим, в каждом районе города работает бригада из двух человек. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальным раствором ежедневно будут обрабатывать общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, поручни, скамейки.

– Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дезинфицирующее средство, которым обрабатываются места общественного пользования, безопасно как для человека, так для животных и растений, – отметили в Комитете.

Кроме того, по распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с 25 июня МУП «Водоканала» безвозмездно раздает дезинфицирующее средство для управляющих компаний, ТСЖ, чтобы они могли обрабатывать подъезды и т. д. Дезинфицирующее средство выдают еженедельно по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.





фото: администрация города