В Бурятии лесники встретили редкую белку-летягу

Маленького зверька заметили сотрудники Баргузинского лесничества (видео)
Сотрудники Баргузинского лесничества встретили при обходе белку-летягу.
- Мы патрулировали леса, я вышел из машины осмотреться и заметил, как что-то пушистое сидит на лиственнице. Пригляделся, а это оказалась белка-летяга, которая забралась на ветку и наблюдала за нами. Она совсем нас не испугалась, видимо чувствует, что мы не желаем ей зла, - с улыбкой рассказал участковый лесничий Баргузинского лесничества, Сергей Максимов.
Как отмечают лесники, белки-летяги очень добрые, но пугливые зверьки, поэтому они чаще всего прячутся, а из своего домика выходят только после того, как удостоверятся в своей безопасности.
Как сообщал «Номер один», ранее сотрудники Баргузинского лесничества встретили лисичку, пристально наблюдающую за работой лесников. Лесники просят жителей Бурятии беречь лес и его обитателей.
фото: Агенство лесного хозяйства РБ