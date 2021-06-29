Вячеслав Дамдинцурунов призвал жителей Бурятии стать волонтерами

Из-за третьей волны ковида в республике катастрофически не хватает добровольцев



На сегодняшней пресс-конференции министр спорта и молодежной политики, координатор волонтерского движения в Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов призвал жителей вступать в ряды добровольцев.



- У нас начался период ограничений, связанных с третьей волной пандемии, и мы бы хотели пригласить неравнодушных граждан присоединиться к нашей добровольческой деятельности. Сегодня мы находимся в ресурсном центре добровольческого общества «Добродом», который работает более полутора лет. Ребята отлично себя проявили в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Но сейчас период студенческих каникул, многие разъехались по районам республики, да и, честно признаюсь, некоторые просто физически и психологически устали. Сейчас у нас есть потребность в людях, - сказал министр.



По его словам, основная работа волонтеров на сегодня – это доставка лекарственных препаратов и продуктов маломобильным жителям республики. Однако есть потребность и в автоволонтерах в рамках проекта «Улан-Удэ помогает врачам».



- Он работает с осени прошлого года, когда мы переживали вторую волну ковида. Суть его заключается в том, что автоволонтеры подвозят наших медицинских работников домой со службы, или наоборот, к месту работы, - пояснил Вячеслав Дамдинцурунов. - В основном это ночное время суток. Я сам подключился к этому чату и увидел большое количество обращений медиков с просьбой отвезти их на работу или с работы. С сожалением вижу, что автоволонтеров не хватает.



Автоволонтеры выполняют две функции: помимо доставки врачей к месту жительства или работы, это еще и развоз лекарств и продуктов нуждающимся.



- Мы со всех подведомственных учреждений министерства спорта и молодежной политики сняли автомобили на доставку лекарств - это и Молодежный Центр, и Дирекция спортсооружений, Республкаинская спортшкола. Все легковые автомобили отправили сюда, на развозку жизненно важных лекарств людям. Автомобили, закрепленные за минспорта, на 80 процентов также отдали в Ресурсный центр. В свободное время они все на добровольческом «извозе». Боюсь, что в ближайшее время мы можем не справиться. Поэтому мы и обращаемся к людям - нам нужна поддержка, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.



Кроме того, министр спорта обратился к предпринимателям: волонтеры нуждаются в бутилированной воде.



О непростой ситуации и высокой нагрузке на волонтеров рассказала руководитель «Молодежного центра республики Бурятии», координатор ресурсного центра «Добродом» Эржена Никифорова.



- С 3 июня нами выполнена 1191 заявка во всей Бурятии. В каждом районе у нас есть волонтерские штабы. 478 волонтеров работают, из них 50 в Улан-Удэ. Из тех 50 волонтеров, которые работают в Улан-Удэ, часть заняты неполный рабочийдень. Некоторые работают полный рабочий день, с 9 утра до 19 вечера. В среднем один наш волонтер занимается добровольческой деятельностью не менее 5 часов в сутки. Сейчас в Улан-Удэ требуется еще не менее 50 волонтеров: заявок очень много, - пояснила она.





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