Мэрия Улан-Удэ должна обеспечить участки под ИЖС на Спиртзаводской трассе инфраструктурой

Верховный суд Бурятии оставил без изменений решение районного суда, защитившего права многодетных и малоимущих



В Улан-Удэ бесплатно выделенные многодетным семьям земельные участки, расположенные на 4-м километре Спиртзаводской трассы должны быть обеспечены дорожной сетью и инфраструктурой (водоснабжение, электроснабжение) в течение 24 месяцев, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Советский районный суд Улан-Удэ в марте 2021 года удовлетворил исковые требования прокурора Октябрьского района города в интересах граждан к администрации Улан-Удэ. Эти участки еще в 2018 году были бесплатно выделены многодетным и малоимущим гражданам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с республиканским законом «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».



Вместе с тем, в нарушение закона земельные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение. В силу этих причин земли не могут использоваться по назначению, мера социальной поддержки этой категории лиц фактически не реализована.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Советского районного суда Улан-Удэ оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения, отметили в прокуратуре.



Фото: «Номер один»



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