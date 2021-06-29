В Бурятии назначен первый замминистра имущественных и земельных отношений

Им стал Дмитрий Булнаев, работавший в ведомстве начальником отдела землеустройства









В Бурятии на должность первого заместителя министра имущественных и земельных отношений - председателя Комитета земельно-имущественной политики и землепользования 28 июня назначен Дмитрий Булнаев, сообщила пресс-служба ведомства.



Дмитрий Геннадьевич Булнаев родился 16 апреля 1975 года в Улан-Удэ. В 1997 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Зоотехния». В 2004 году получил второе высшее образование закончив Восточно-Сибирский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

С сентября 1997 года по апрель 2003 года работал в ОАО «Электросвязь». В 2003 - 2008 годах занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. С августа 2008 года работал на должности начальника отдела землеустройства и землепользования Министерства имущественных и земельных Бурятии. Женат, имеет троих детей.





В Бурятии на должность первого заместителя министра имущественных и земельных отношений - председателя Комитета земельно-имущественной политики и землепользования 28 июня назначен Дмитрий Булнаев, сообщила пресс-служба ведомства.Дмитрий Геннадьевич Булнаев родился 16 апреля 1975 года в Улан-Удэ. В 1997 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Зоотехния». В 2004 году получил второе высшее образование закончив Восточно-Сибирский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».С сентября 1997 года по апрель 2003 года работал в ОАО «Электросвязь». В 2003 - 2008 годах занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. С августа 2008 года работал на должности начальника отдела землеустройства и землепользования Министерства имущественных и земельных Бурятии. Женат, имеет троих детей. Как сообщал «Номер один» , прежний первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Марина Коротич уволилась в начале июня по собственному желанию. Чуть позже она была назначена руководителем государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки». Фото: economy.buryatia.ru/mizo





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