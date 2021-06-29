В Бурятии общее число случаев коронавируса перевалило за 44 тысячи

Новый суточный рекорд прироста – 321 выявленный больной, летальных исходов - 22



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 44 259. Это на 321 случай больше, чем было в понедельник. Из них 52% (22 742) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 197 (+22) человек (в возрасте до 65 лет – 4 человека, в возрасте 65 лет и старше - 18 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 222 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 17 600 человек.



В стационарах получают лечение 3 212 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 816. В отделениях реанимации находится 185 пациентов (из них старше 65 лет – 103), на ИВЛ – 138 пациента (из них старше 65 – 72), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 106.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 001 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 40 800 (+156) человек, дополнительно сняты с наблюдения 585 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 476 коек: занято – 3 212, свободно – 264 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,4%.



Всего в республику поставлено 218 050 доз коронавирусной инфекции. На днях поступило 25 800. Первым компонентом привито 175 510 человек. Завершили вакцинацию 133 537 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 486 человек, с нарастающим итогом – 1 119 844 человек.



Фото: pixabay.com





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