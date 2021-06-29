В Бурятии потушили сложный лесной пожар

Тайга горит в Северо-Байкальском районе из-за сухих гроз



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Они возникли из-за сухой грозы в труднодоступной горной местности, все работы выполняются вручную, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 100 пожарных-десантников. Для переброски сотрудников и оборудования использовался вертолет Ми-8.



Один лесной пожар на площади 29 гектаров ликвидирован, продолжается тушение лесного пожара на площади 10 гектаров.



Кроме этого, под постоянным наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся пять термоточек в Северо-Байкальском и Муйском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 1,7 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 356 лесных пожаров на общей площади 74,8 тысячи гектаров.



Фото: РАЛХ



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