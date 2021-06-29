В Улан-Удэ уже откачано 1300 кубометров ливневых вод

Ночью и ранним утром 10 вакуумных машин работали по всему городу



В Улан-Удэ накануне с 22:00 спецтехника, которая после метеопрогноза находилась в боевой готовности, вышла на устранение последствий затяжного дождя, продолжающегося в столице Бурятии и сегодня, сообщили в муниципальном Комбинате по благоустройству.



В течение ночи и ранним утром 10 вакуумных машин работали по всему городу. Большую помощь оказывают и сотрудники с двумя мотопомпами. Всего на десять утра по городу откачано свыше 1300 кубометров ливневых вод.



В Октябрьском районе были устранены лужи с улиц Жердева («Заря», Вторчермет, «Выстрел»), Мокрова, Бабушкина, Ключевская, Сахьяновой, Трубачеева, а также – в «сотых» микрорайонах.



В Железнодорожном районе откачаны ливневые воды с ул. Маяковского, Николая Петрова, Трактовая, Жуковского, Октябрьская.



В Советском районе вакуумные машины работали на улицах Балтахинова, Набережная, Смолина, Кирова, Коммунистическая, Банзарова.



Напомним, что сообщить о нахождении луж на городских дорог можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел. 44-46-77



Фото: Комбинат по благоустройству



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