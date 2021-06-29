В Забайкалье 12-летняя девочка погибла от удара током в бане

Она взялась рукой за неисправный удлинитель-тройник, возбуждено уголовное дело



В Забайкалье вчера в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела 12-летней девочки в одном из домов Сретенска. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю .



По данным следствия, 27 июня около 16:30 часов девочка, находясь в помещении бани частного домовладения, взялась рукой за неисправный удлинитель-тройник и получила удар электрическим током, отчего скончалась на месте.



Следователи осмотрели место происшествия, допросили мать девочки. Изъят неисправный электроприбор, который будет направлен для проведения необходимых исследований. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: «Номер один»



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