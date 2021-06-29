Работа и карьера для россиян важнее секса

Впрочем, почти все жители страны считают, что секс может быть и после 50 лет



Абсолютное большинство россиян (90%) убеждены, что секс может быть после 50 лет (95% среди граждан 45-54 лет и 94% в возрасте 55+), сообщает



Для большинства россиян секс — это способ получить яркие эмоции и удовольствие (63%, 68% в Приволжском федеральном округе и только 56% в Дальневосточном федеральном округе). Более половины (53%, поровну среди женщин и мужчин) ответили, что секс — это способ выразить любовь, 41% назвали его физиологической потребностью (50% мужчин и 33% женщин), 14% рассматривают секс как супружескую обязанность, а для 4% опрошенных он неважен и неприятен.



Семья и дом важны для 98% опрошенных, свободное время и отдых — для 95%, дружба — для 92%, любовь — для 91%, работа — для 88%. Важное значение россияне придают происходящему в стране (81%), сексу (80%, не важен для 17%) и религии (54%).



Впрочем, работа и карьера оказались для россиян важнее секса на 8 п.п. (88% против 80%). Женщины ценят дружеские отношения и карьеру выше секса (92% и 88% против 74% соответственно). Среди мужчин 88% считают секс важной частью жизни, однако наличие отдыха и развлечений для них еще важнее (96%).



В возрастном разрезе больше всего ценят секс россияне 25-34 лет (88%) и 35-44 лет (86%), при этом для 35-44-летних происходящие в стране события настолько же важны. В возрастной категории 55+ лет секс важен для 61%. В территориальном разрезе наиболее важную роль секс играет в жизни жителей городов с населением от 500 тыс. человек до 1 млн (86%). Среди всех федеральных округов реже всего называли секс важным жители Северо-Кавказского федерального округа (76%).



Самым популярным ответом на вопрос о том, насколько регулярной должна быть интимная жизнь, стал вариант «несколько раз в неделю» (47%), при этом 1% заявили, что сексом не нужно заниматься вообще. В Центральном федеральном округе 41% жителей согласны с тем, что сексом необходимо заниматься несколько раз в неделю, в то время как в Северо-Западном федеральном округе так ответили 57%. Граждане в возрасте 55+ чаще считают, что им нужно заниматься один раз в неделю (42%), а 45-54-летние чаще отвечали, что несколько раз в неделю (43%).



Фото: pixabay.com Абсолютное большинство россиян (90%) убеждены, что секс может быть после 50 лет (95% среди граждан 45-54 лет и 94% в возрасте 55+), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения Для большинства россиян секс — это способ получить яркие эмоции и удовольствие (63%, 68% в Приволжском федеральном округе и только 56% в Дальневосточном федеральном округе). Более половины (53%, поровну среди женщин и мужчин) ответили, что секс — это способ выразить любовь, 41% назвали его физиологической потребностью (50% мужчин и 33% женщин), 14% рассматривают секс как супружескую обязанность, а для 4% опрошенных он неважен и неприятен.Семья и дом важны для 98% опрошенных, свободное время и отдых — для 95%, дружба — для 92%, любовь — для 91%, работа — для 88%. Важное значение россияне придают происходящему в стране (81%), сексу (80%, не важен для 17%) и религии (54%).Впрочем, работа и карьера оказались для россиян важнее секса на 8 п.п. (88% против 80%). Женщины ценят дружеские отношения и карьеру выше секса (92% и 88% против 74% соответственно). Среди мужчин 88% считают секс важной частью жизни, однако наличие отдыха и развлечений для них еще важнее (96%).В возрастном разрезе больше всего ценят секс россияне 25-34 лет (88%) и 35-44 лет (86%), при этом для 35-44-летних происходящие в стране события настолько же важны. В возрастной категории 55+ лет секс важен для 61%. В территориальном разрезе наиболее важную роль секс играет в жизни жителей городов с населением от 500 тыс. человек до 1 млн (86%). Среди всех федеральных округов реже всего называли секс важным жители Северо-Кавказского федерального округа (76%).Самым популярным ответом на вопрос о том, насколько регулярной должна быть интимная жизнь, стал вариант «несколько раз в неделю» (47%), при этом 1% заявили, что сексом не нужно заниматься вообще. В Центральном федеральном округе 41% жителей согласны с тем, что сексом необходимо заниматься несколько раз в неделю, в то время как в Северо-Западном федеральном округе так ответили 57%. Граждане в возрасте 55+ чаще считают, что им нужно заниматься один раз в неделю (42%), а 45-54-летние чаще отвечали, что несколько раз в неделю (43%).Фото: pixabay.com

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