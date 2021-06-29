Мэр Улан-Удэ проверил ход реконструкции площади Революции

Там появится первый в Бурятии сухой фонтан





В Улан-Удэ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» идет реконструкция площади Революции. Это первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ресурсоснабжающие организации уже выполнили капитальный ремонт сетей отопления и водоснабжения. В ближайшие дни начнутся работы по укладке тротуарного покрытия. Всего в проекте будет использовано пять видов плитки. Уже завезен «Антик» серого и белого цвета.





– В укладке плитки у нас будет многоплановое решение. Применена интересная раскладка и орнамент. Пять видов тротуарной плитки используем и еще один вид подобран специально для сухого фонтана. Мраморная плитка, которая не меняет цвет от воды и обладает свойствами противоскольжения для безопасного хождения горожан, – отметил мэр.







– Уже выполнены самые сложные работы по установке чаши фонтана и подведению коммуникаций к ней. Остались работы по установке оборудования, верхнего покрытия и, собственно, его запуск. В середине июля подойдем к этим работам, как поступит оборудование, – рассказал Игорь Шутенков.







– По проекту на каждую опору освещения заложили по два светильника в виде гроздьев винограда. Некоторые прожекторы светят на тротуар, а некоторые подсвечивают памятник. Все в единой концепции. Проработали и по температуре цвета. Есть градация холодного и теплого. Рекомендуется теплый уютный цвет. Здесь будет желтый цвет, – подчеркнул архитектор Дмитрий Ильин.





Впервые на площади будет устроена масштабная система водополива газона, цветочных клумб, деревьев и тысячи кустарников. Сейчас прорабатывается идея создания на площади Революции композиции из растений, произрастающих на всей территории Бурятии. Самые популярные виды высадят в зеленой зоне площади.





«Антик» и «Старый город» – современные тротуарные плитки с матовой нескользящей поверхностью, произведенные путем полусухого вибропрессования. Они отличаются морозоустойчивостью, водонепроницаемостью, не подвергается деформации и обладают высокой прочностью и износостойкостью.Одной из главной достопримечательностей и украшением обновленной площади станет первый в истории Бурятии проект сухого фонтана.Проектом предусмотрено устройство сцены, амфитеатра, установка торшерного освещения, скамеек, урн, качелей. Работы по монтажу металлических конструкций качели и амфитеатра уже начаты. Производятся работы по заливке клумб.В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» кроме площади Революции благоустраивают еще две общественные территории. Это сквер им. Пушкина и сквер «Строителям БАМа» в мкр. Энергетик. Всего с 2017 года по проекту в порядок приведены семь общественных территорий.Фото: мэрия Улан-Удэ