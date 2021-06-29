В Улан-Удэ за сутки мобильные группы проверили 419 объектов

По выявленным нарушениям составлено 22 административных протокола



На улицах столицы Бурятии работают мобильные группы по контролю ограничительного режима. За минувшие сутки проверено 419 объектов, 646 граждан. Проведено 837 профилактических бесед.



Всего по выявленным нарушениям антиковидного режима составлено 22 административных протокола. По фактам нарушений масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений составлены протоколы в магазине «DNS» на проспекте Автомобилистов, СТО "Автолидер" на пр. Автомобилистов, Шиномонтаж "Штормавто-Pole Position", Сервисный центр "Магнит" на ул. Комарова, Магазин "Продукты" на ул. Комсомольская, 15, Медицинский пункт на ул. Октябрьская, Продуктовый магазин «Николаевский» на ул. Солнечная, Магазин «Ассорти» на ул. Тобольская, Магазин «Надежда» на ул. Пищевая, пункт выдачи заказов Интернет-магазина «Ламода» на ул. Терешковой.



Кроме того, выдано уведомление о явке руководителя для составления протокола за нарушение порядка обработки контактных поверхностей в продуктовом магазине «Квартал» на ул. Краснофлотская. Такое же уведомление выдано руководителю магазин «DNS» в 110 мкр. В кафе «Влад.Д» на ул. Пищевой не ведутся журналы термометрии и дезинфекции.



Работа организации без получения разрешения на портале «Работающая Бурятия осуществлялась в магазине "МалышОК" (ТЦ "Глобус"), ИП Фараджов Н.Ф. на ул. Смолина, Магазин "CHIP" на ул. Балтахинова, Бар "Beer street" на ул. Смолина, Кафе "Бууза Room" на ул. Смолина, Кафе "Бургер Чопер" ул. Смолина, Магазин "По Фрейду" ул. Балтахинова.



В вечернее и ночное время соблюдение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения осуществляется силами правоохранительных органов. За дежурные сутки сотрудниками полиции составлено 18 протоколов об административном правонарушении.





фото: правительство РБ

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