Мэр Улан-Удэ поручил проверить дороги, на которых образуются лужи

С подрядчиков будут требовать исправления ситуации по гарантийным обязательствам



В Улан-Удэ после ливня сегодня образовалась большая лужа на въезде на Удинский мост со стороны улицы Бабушкина. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение устранить лужу перед мостом, а Комитету по строительству - проверить все дороги, на которых образуются застои ливневой воды, по гарантийным обязательствам, сообщили в пресс-службе городской администрации



«С подрядчиков требуйте, чтобы исправили ситуацию по гарантийным обязательствам. На новой дороге должны работать ливнеотводы и быть прочищенными», – отметил Игорь Шутенков.



Подрядчик, производивший ремонт дороги на Удинском мосту, уже устранил недочет. В Комитете по строительству уточнили, что ливневка была закрыта слоем асфальта. Но это не является нарушением, так как во время укладки первого слоя покрывается полностью вся дорога для равномерного распределения, после очищается ливневое отверстие.



«Подрядная организация уже освободила решетку ливнеприемника, лужа на месте уже не образуется, вода уходит. По другим улицам проведем обследование. Там, где будут выявлены места со скоплением дождевой воды, подрядным организациям будут выписаны требования об устранении выявленных нарушений», – пояснил директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.



В Улан-Удэ 67 дорог находятся на гарантии. В течение трех дней специалисты Комитета по строительству проведут проверку всех объектов.



Отметим, в Улан-Удэ продолжаются работы по откачке воды из-за непрекращающегося дождя. Сейчас техника устраняет затопления в разных районах города на самых проблемных участках. На откачке работают 10 машин: шесть КамАЗов, один ЗИЛ, два ГАЗа, две мотопомпы. Воду откачивают с ночи.



Напомним, что сообщить о нахождении луж на городских можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел.: 44-46-77.



Фото: instagram.com/ulanude.official





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