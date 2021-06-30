Смайликам в Бурятии не место

Одна из задач властей - нести людям добро, хорошее настроение, позитив

Но только если добро согласовано с компетентными органами, хорошее настроение соответствует нормативам и ГОСТам, а позитив не противоречит нормативно-правовой базе. Проще говоря, непростое это дело – радовать людей.

На прошлой неделе жители Улан-Удэ не ругали городских чиновников, а, наоборот, хвалили. Что бывает нечасто. МБУ «Горсвет» в качестве эксперимента наклеило смайлики на стекла светофоров по улице Бабушкина.Смайлики разделили по цветам: «красный» цвет - это грустное лицо, «желтый» - задумчивое лицо, «зеленый» - веселое лицо. В соцсетях горожане порадовались нововведению, и все бы хорошо. Но…Управлением ГИБДД эта инициатива не согласовывалась. ГОСТом не предусмотрено нанесение каких-либо изображений на светофоры, в связи с чем в отношении МБУ «Горсвет» возбуждено административное производство, прокомментировали в Госавтоинспекции Бурятии креатив городских властей.И теперь вместо благодарности инициативному «Горсвету» грозит штраф от 200 до 300 тыс. рублей.Внимание, вопрос: почему у нас так мало креативных, инициативных чиновников, думающих о людях, их настроении, облике города? Правильно: потому что инициатива наказуема. Мы живем в суровом краю, и смайликам тут не место.