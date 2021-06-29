В Бурятии проректора буддийского университета шокировало количество похорон

«Много раз был на кладбище, но такого ещё ни разу не видел», - рассказал буддийский лама.





Жаргал Дугданов, буддийский лама и проректор Буддийскиго университета Даши Чойнхорлин им. Дамба Даржо Заяева рассказал, что вчера проводил захоронение на кладбище и поразился количеству умерших.



- Вы не предоставляете, как много было похоронных процедур, только хоронили пятерых, копали 4 могилы, еще проводили ритуал Салан (прошение земли для захоронения). И это все я увидел за 1 час на одном кладбище, а когда выезжали, еще три катафалки ехали навстречу. Много раз был на кладбище, но такого ещё ни разу не видел, - поделился священнослужитель в соцсетях.



В связи с ситуацией, Жаргал Дугданов решил обратиться к жителям Бурятии.



- В такой период хорошо было бы развивать чувство эмпатии, осознать подлинное чувство всеобщей ответственности. Берегите себя и других, не распространяйте заразу. Хотя в астрологических прогнозах говорилось: в год железной мыши проявится инфекционная болезнь и будет распространяться подобно звуку, а в год железной коровы размножится заразная болезнь. Согласно этим сказаниям, это происходит, и такова коллективная карма, но надо понять, что можно изменить карму, и это зависит от каждого индивидуально, и мы победим. Давайте изменим это! – высказался лама.



Верующим буддийский лама посоветовал начитывать мантру Будды Медицины, Зеленой Тары и Парнашавари.



- Людям, кто подвергся этой болезни, прошу принимать лекарства, представляя их как драгоценность, нектар и как субстанцию подношения, согласно сказанию буддийских трактатов по медицине. Будьте здоровы! – пожелал священнослужитель.





фото: pixabay.com

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