В Муйском районе Бурятии предстоит вернуть в русло ручей Голубой

После половодья он бежит в два потока, подмывающих мостовой переход, который сейчас ремонтируют







В Муйском районе Бурятии продолжается восстановление моста через ручей Голубой, сообщили в минтрансе республики.



В настоящее время дорожники разобрали половину переходных плит моста через ручей на 341-м километре автомобильной дороги Северобайкальск- Новый Уоян-Таксимо и приступили к устройству подпорной стенки. На аварийно-восстановительных работах заняты две строительных бригады и техника: кран, эскалатор, самосвал, грейдер.



Кроме того, из-за того что ручей поменял направление и бежит в два потока, которые продолжают подмывать мост, русло необходимо вернуть в исходное положение. К этим работам дорожники планируют приступить в среду. Для этого заключен договор с восстановительным поездом РЖД по привлечению тяжелого бульдозера.







Фото: egov-buryatia.ru/mintrans В Муйском районе Бурятии продолжается восстановление моста через ручей Голубой, сообщили в минтрансе республики.В настоящее время дорожники разобрали половину переходных плит моста через ручей на 341-м километре автомобильной дороги Северобайкальск- Новый Уоян-Таксимо и приступили к устройству подпорной стенки. На аварийно-восстановительных работах заняты две строительных бригады и техника: кран, эскалатор, самосвал, грейдер.Кроме того, из-за того что ручей поменял направление и бежит в два потока, которые продолжают подмывать мост, русло необходимо вернуть в исходное положение. К этим работам дорожники планируют приступить в среду. Для этого заключен договор с восстановительным поездом РЖД по привлечению тяжелого бульдозера. Напомним , 18 апреля из-за проливных дождей и обильного таяния снега в Муйском районе произошел выход воды из берегов ручья Голубой. Сильным течением паводковых вод было размыта два конуса, сломана монолитная часть настила проезжей части моста. По поручению зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в районе ввели режим ЧС и в оперативном режиме приступили к мероприятиям по ремонту моста. Сейчас по мосту осуществляется движение только легковых автомобилей.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

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