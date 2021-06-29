Жителей Улан-Удэ просят не разрешать детям играть около рек и железных дорог

Во время летних каникул в городе проводят специальные рейды



Во время школьных каникул в Улан-Удэ проводятся профилактические рейды с целью предотвращения детских несчастных случаев на водных объектах и объектах железнодорожного транспорта. В июне обследовали территории острова Богородский, острова Комсомольский, центральной Набережной, берега Уды в районе ул. Трубачеева и в районе моста по проспекту Автомобилистов.



- На побережье реки Уда в райне улицы Трубачеева выявлено трое детей в возрасте 11-13 лет без сопровождения взрослых. На побережье реки Уда в районе моста по проспекту Автомобилистов выявлено 11 детей в возрасте 11-14 лет, так же без сопровождения. Мы провели с ними профилактические беседы об опасности купания и нахождения вблизи водных объектов без присмотра родителей. Созвонились с родителями, сообщили им о местонахождении детей и об ответственном отношении к уходу и присмотру за ними, - сообщили в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.



Отметим, в летний период в городе запланировано 39 рейдов по водным объектам. Рейдовая группа состоит из числа сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудников управления по ЧС,, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД, а также сотрудников городского линейного отдела МВД РФ на транспорте.



- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает родителям об административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и призывает более внимательно относиться к занятости своих детей в свободное от учебы время. Недопустимо оставлять детей без присмотра! – напомнили в администрации города.



Кроме того, о замеченных несовершеннолетних вблизи побережья рек и объектов ж/д- транспорта просят сообщать в службу 112.





фото: администрация города

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