В Бурятии после дождей поднимается вода в ручьях Баргузинского района

Мосты на участках Ярикто и Буксыкен находятся в аварийном состоянии и движение проводится по объездным дорогам



В Бурятии в результате ливневых дождей в горах Баргузинского района произошёл подъем воды в ручьях на мостовых переходах Ярикто (360-й км) и Буксыкен (367-й км), сообщили в минтрансе республики.



Мосты на этих участках находятся в аварийном состоянии и движение проводится по объездным дорогам. В случае размыва объездных дорог движение грузового транспорта будет остановлено. Движение легковых автомобилей будет осуществляться через мосты.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



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