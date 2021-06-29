В Бурятии экс-руководитель РАЛХ осужден за превышение должностных полномочий

Ему назначено условное наказание, от которого он освобожден в связи с истечением срока давности



Бывший руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексей Щепин, признан виновным в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, 24 марта 2010 года Республиканским агентством лесного хозяйства в аренду коммерческой организации передан лесной участок площадью 20 гектаров. Участок расположен на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе Бурятии в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала.



На этом участке в соответствии с действующим законодательством запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. Однако 23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка.



Проект включал в себя работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадкок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После этого в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых. Это привело к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал.



Приговором суда Алексею Щепину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, направленных в следственное управление Восточно-Байкальской межрайонной прокуратурой по результатам общенадзорной проверки, проведенной в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

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Алексей Щепин родился в 1975 году в селе Быково Кабанского района Бурятии. В 1997 году окончил Красноярскую государственную технологическую академию по специальности «инженер лесного хозяйства». Тогда же начал работать в Кабанском лесхозе Байкало-Кударинского лесничества сначала помощником лесничего, а через два года - лесничим. В 2008 году назначен главным специалистом-экспертом в отдел государственного лесного контроля и надзора в Бурприроднадзоре, а в 2010 году возглавил это ведомство.



Фото: gov.karelia.ru Бывший руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексей Щепин, признан виновным в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, 24 марта 2010 года Республиканским агентством лесного хозяйства в аренду коммерческой организации передан лесной участок площадью 20 гектаров. Участок расположен на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе Бурятии в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала.На этом участке в соответствии с действующим законодательством запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. Однако 23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка.Проект включал в себя работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадкок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После этого в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых. Это привело к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал.Приговором суда Алексею Щепину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, направленных в следственное управление Восточно-Байкальской межрайонной прокуратурой по результатам общенадзорной проверки, проведенной в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Алексей Щепин родился в 1975 году в селе Быково Кабанского района Бурятии. В 1997 году окончил Красноярскую государственную технологическую академию по специальности «инженер лесного хозяйства». Тогда же начал работать в Кабанском лесхозе Байкало-Кударинского лесничества сначала помощником лесничего, а через два года - лесничим. В 2008 году назначен главным специалистом-экспертом в отдел государственного лесного контроля и надзора в Бурприроднадзоре, а в 2010 году возглавил это ведомство. Как сообщал «Номер один» , в августе 2015 году Щепина сняли с должности руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии с формулировкой «в связи с недостаточными мерами по организации работы по противодействию лесным пожарам». Правда, через некоторое время он возглавил Управление охраны и защиты лесов Рослесхоза. С 24 мая 2017 года он возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Карелии.Фото: gov.karelia.ru

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