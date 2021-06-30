В Бурятии без электричества остались почти пять тысяч человек

Аварийное отключение электроэнергии произошло в пяти селах Баунтовского района и в одном селе Еравнинского района



Вчера в 19:43 (мест) в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями МЧС России поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в пяти населенных пунктах Баунтовского района и одном населенном пункте Еравнинского района.



Под отключение попало 2750 жилых домов, 4920 человек, а также социально-значимые объекты. Причина отключения устанавливается.Для обеспечения жителей электричеством планируется запуск газотурбинной установки, сообщили в главном управлении МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.



Фото: 03.mchs.gov.ru



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