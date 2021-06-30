В Улан-Удэ выпало около половины месячной нормы осадков

В мэрии сообщили, что лужи на проблемных участках дорог устранены
Как сообщили в Комитете городского хозяйства, сейчас в Улан-Удэ работают 11 вакуумных машин и вакуумно-подметальная машина Комбината по благоустройству. В настоящее время коммунальщики уже откачали лужу на ул. Жердева в районе магазина «Выстрел» и выехали на откачку луж на ул. Ленина и Октябрьской. Как отметили в комитете, вчера водители вакуумных машин отработали 12-часовую смену и, после небольшого отдыха, в 3 часа ночи снова приступили к дежурству.
Сообщить о лужах на городских дорогах можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел. 44-46-77. Ливневую воду с придомовых территорий и частного сектора комбинат не откачивает.
Между тем осадки в столице Бурятии не прекращаются.
- Количество выпавших осадков составило до 25-30 мм - это кое-где половина месячной нормы, - сообщила и.о. начальника отдела метеопрогнозов Бурятского ЦГМС Цыремжит Жалсанова.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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