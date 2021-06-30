В Улан-Удэ найдена 14-летняя Антонина Гасанова

Подростка обнаружили в одном из магазинов в центре города







В Улан-Удэ сотрудники полиции нашли разыскиваемую 14-летнюю Антонину Гасанова.



Вечером 29 июня очевидцы позвонили в полицию и рассказали о том, что девочку видели на улице Ленина. Выехавший на место сотрудник ПДН обнаружила ее в одном из магазинов в центре Улан-Удэ и доставила в отдел полиции.



Фото: pixabay.com

В Улан-Удэ сотрудники полиции нашли разыскиваемую 14-летнюю Антонину Гасанова. Напомним , девочка ушла из дома в Советском районе утром 28 июня, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Вечером 29 июня очевидцы позвонили в полицию и рассказали о том, что девочку видели на улице Ленина. Выехавший на место сотрудник ПДН обнаружила ее в одном из магазинов в центре Улан-Удэ и доставила в отдел полиции.Фото: pixabay.com

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