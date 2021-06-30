В Бурятии для сельчан построили опасную сцену

При большом скоплении народа она может обрушиться, заявили в ОНФ





Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии направили в администрацию Заиграевского района обращение с просьбой устранить серьезные недочеты на открытой сцене в селе Новоильинск. Нарушения общественники обнаружили во время рейда по благоустроенным общественным пространствам.

За прошедший месяц эксперты ОНФ побывали в пяти селах Заиграевского района. Проверке подверглись спортплощадка и беседка в селе Шабур, общественная и дворовая территории в селе Усть-Брянь, парковая зона в селе Новая Брянь, двор многоквартирного дома и небольшая площадь мемориального комплекса в поселке Горхон. По перечисленным общественным пространствам у общественников были несущественные замечания, которые подрядчики устранили в ходе приемки объектов.Однако в селе Новоильинск, где была оборудована открытая сцена для праздничных и иных массовых мероприятий, выявленные активистами ОНФ замечания и нарушения быстро устранить невозможно. Выяснилось, что при строительстве данного объекта были использованы не очень качественные материалы и выбрана ненадежная форма конструкции, а значит, использование сцены представляет реальную угрозу. Острые углы ее основания могут повредить одежду или ранить человека, а при большом скоплении народа существует возможность ее обрушения.«По ряду серьезных недочетов благоустройства новоильинской открытой сцены мы направили запрос в районную администрацию с просьбой устранить их. По основной части наших замечаний, касаемых остальных проверенных объектов, администрация района и сельских поселений оперативно отрабатывают. Это говорит об их заинтересованности в общественном контроле, в котором важную роль занимает и участие неравнодушных жителей – каждого из нас. Убежден, что учет мнения граждан в программах благоустройства городской среды, а также грамотное межведомственное взаимодействие сделают среду, где мы живем, комфортной для каждого, что и было изначально идейно заложено в федеральной программе», - прокомментировал активист ОНФ в Бурятии Виталий Иванов.Фото: ОНФ Бурятии