В Бурятии замедлился прирост числа заражений COVID-19 за сутки

Число выздоровевших от коронавируса перешагнуло отметку в 41 000, за сутки выздоровели 207 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 44 578. Это на 319 случаев больше, чем было во вторник. Из них 52% (22 852) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1219 человек, 22 за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – 6 человек., в возрасте 65 лет и старше - 16 человек). сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 23 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 18 795 человек.



В стационарах получают лечение 3 160 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 817. В отделениях реанимации находится 184 пациента (из них старше 65 лет – 92), на ИВЛ – 138 пациента (из них старше 65 – 71), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 102.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 210 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 41007 (+207) человек, дополнительно сняты с наблюдения 877 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 495 коек: занято – 3 160, свободно – 335 коек. Занятость коечного фонда составляет 90,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 7 239 человек, с нарастающим итогом – 1 127 083 человек.



Фото: pixabay.com



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