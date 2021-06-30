На полтора суток будет отключена горячая вода в 31 доме

Это необходимо для своевременной сдачи в эксплуатацию и запуска теплотрассы N 6



Сегодня, 30 июня, планируется отключение горячей воды в 31 доме по улицам Боевая- Конечная, сообщает Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ.



Это необходимо для своевременной сдачи в эксплуатацию и запуска теплотрассы N 6, на которой сейчас идет масштабная реконструкция. За сутки будет сделана врезка двух задвижек Д 400 во вновь монтируемой камере на проезжей части ул. Боевая - Конечная. Планируемые работы помогут ускорить открытие полосы движения на проезжей части по ул. Боевой и обеспечить безопасность дорожного движения.



Под отключение попадают: ул. Боевая, 8а, 8б, 8, 10, 16, 12, 14, 14а, 26, 6, 6а, 7в, 9, 11, 7, ул. Конечная, 1, 1а, 1б, 3, 7к-1, 7к-2, 10к-4, 4, 3а, 3б, 5б, 4а, 6, 5а, 8а к-1, 8а, прокуратура Октябрьского района (пр. Строителей, 4а), Супермаркет низких цен, ул. Конечная, 5а.



В начале июля также временно отключат еще 20 домов по улицам Жердева, Мокрова. Всего под отключение попадет 51 дом.



Администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению горячей воды в связи с проведением строительных работ, которые на период локдауна не приостановлены.



Фото: администрация Улан-Удэ







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.