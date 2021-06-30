Третьему мосту в Улан-Удэ выберут имя народным голосованием

Власти организуют сбор предложений по названию долгожданного сооружения



Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня отчитывается перед Народным Хуралом о работе правительства в 2020 году. В числе прочего он рассказал о строительства третьего моста через реку Уда в створе улиц Сахьяновой и 3-ей Транспортной.

- Для жителей Улан-Удэ и для всего населения республики это очень значимый объект. Его строительство наши жители ждали уже давно, с советских времен. Благодарим президента России Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Предлагаю вместе с улан-удэнцами выбрать название для нового моста. Мы организуем сбор предложений, а затем рейтинговое голосование. Каждый может предложить свой вариант названия моста, – сказал Алексей Цыденов.



Напомним, примерно год назад



«Новый мост через Уду пока безымянный. Думаю, что он будет называться президентским! А какие у вас предложения, проголосуем?», предложил автор поста.



Ему тут же возразили.



«С чего это «президентский»? Свои деньги вкладывать будет? Хватит уже юродствовать: президентский мост, президентские выплаты и пр. Деньги народа и недр, а их то «единая» присвоит, то гаранту припишут. Но прогиб защитан», писал читатель паблика.



«Цыденовский мост! Есть же улицы, названные в честь руководителей Бурятии. Ул. Ербанова, ул. Модогоева. А тут можно мост назвать», предлагал другой горожанин.



«Лучше «Алешенькин», так приятнее слуху», поправляла его улан-удэнка.



Еще один читатель предложил назвать мост в честь журналистки Юлии Пермяковой, которая, собственно, и подняла перед Владимиром Путиным вопрос о строительстве моста, после чего дело сдвинулось с мертвой точки.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии - Для жителей Улан-Удэ и для всего населения республики это очень значимый объект. Его строительство наши жители ждали уже давно, с советских времен. Благодарим президента России Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Предлагаю вместе с улан-удэнцами выбрать название для нового моста. Мы организуем сбор предложений, а затем рейтинговое голосование. Каждый может предложить свой вариант названия моста, – сказал Алексей Цыденов.Напомним, примерно год назад подобное предложение обсуждалось в местном паблике «Аноним 03»:«Новый мост через Уду пока безымянный. Думаю, что он будет называться президентским! А какие у вас предложения, проголосуем?», предложил автор поста.Ему тут же возразили.«С чего это «президентский»? Свои деньги вкладывать будет? Хватит уже юродствовать: президентский мост, президентские выплаты и пр. Деньги народа и недр, а их то «единая» присвоит, то гаранту припишут. Но прогиб защитан», писал читатель паблика.«Цыденовский мост! Есть же улицы, названные в честь руководителей Бурятии. Ул. Ербанова, ул. Модогоева. А тут можно мост назвать», предлагал другой горожанин.«Лучше «Алешенькин», так приятнее слуху», поправляла его улан-удэнка.Еще один читатель предложил назвать мост в честь журналистки Юлии Пермяковой, которая, собственно, и подняла перед Владимиром Путиным вопрос о строительстве моста, после чего дело сдвинулось с мертвой точки.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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