В мэрии Улан-Удэ объяснили нехватку маршруток болезнью водителей

На отдельных маршрутах часть водителей ушла на больничный





На отдельных маршрутах часть водителей ушла на больничный, в связи с этим наблюдается отток подвижного состава, сообщил Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ. При этом, как заверили в комитете, на период локдауна выпуск подвижного состава по городским маршрутам является максимально возможным: 650-700 единиц, включая 57 автобусов МУП «Городские маршруты» и 40 трамваев.

«Работа муниципального транспорта осуществляется по графикам. Интервал движения автобусов частных перевозчиков по большинству маршрутов в пиковые часы составляет 5-15 минут. Во внепиковое время интервал увеличивается», - заявили в Комитете по транспорту.Фото: мэрия Улан-Удэ