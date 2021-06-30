Бурятия направит в Якутию дополнительную группировку для тушения лесных пожаров

В Бурятии на боевом посту останутся около 150 парашютистов-десантников



В Якутию из Бурятии отправилась вторая группа десантников для тушения пожаров в соседней республике. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров Бурятии. Основанием стало обращение главы Якутии Айсена Николаева и руководителя Рослесхоза, Ивана Советникова, сообщили в РАЛХ.



«По данным Авиалесоохраны, 29 июня в Якутии проводились работы по тушению 179 пожаров на площади 137 тысяч гектаров, еще 85 термоточек на площади 63 тысячи гектаров находятся под наблюдением.



«В Бурятии на боевом посту останутся около 150 человек только парашютной десантной пожарной службы, не считая сотрудников лесопожарных станций и привлеченных» - добавил Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



«Если у нас в республике ситуация изменится, будем перегруппировывать нашу лесную охрану. Не помочь соседнему субъекту тоже не можем» - отметил Пётр Мордовской.



Таким образом, помимо работающей в Якутии группировки пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Бурятии, будет направлена дополнительная группировка из 30 человек. В ближайшие дни они отправятся на помощь в стабилизации лесопожарной обстановки.



Фото: РАЛХ В Якутию из Бурятии отправилась вторая группа десантников для тушения пожаров в соседней республике. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров Бурятии. Основанием стало обращение главы Якутии Айсена Николаева и руководителя Рослесхоза, Ивана Советникова, сообщили в РАЛХ.«По данным Авиалесоохраны, 29 июня в Якутии проводились работы по тушению 179 пожаров на площади 137 тысяч гектаров, еще 85 термоточек на площади 63 тысячи гектаров находятся под наблюдением. Наши пожарные-десантники, которых мы ранее отправили , стоят на защите населенных пунктов, группу разбили на четыре бригады. Людей для тушения в Якутии катастрофически не хватает» - рассказал зампред правительства, Пётр Мордовской.«В Бурятии на боевом посту останутся около 150 человек только парашютной десантной пожарной службы, не считая сотрудников лесопожарных станций и привлеченных» - добавил Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.«Если у нас в республике ситуация изменится, будем перегруппировывать нашу лесную охрану. Не помочь соседнему субъекту тоже не можем» - отметил Пётр Мордовской.Таким образом, помимо работающей в Якутии группировки пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Бурятии, будет направлена дополнительная группировка из 30 человек. В ближайшие дни они отправятся на помощь в стабилизации лесопожарной обстановки.Фото: РАЛХ

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