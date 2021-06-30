Бурятия направит в Якутию дополнительную группировку для тушения лесных пожаров

В Бурятии на боевом посту останутся около 150 парашютистов-десантников
В Якутию из Бурятии отправилась вторая группа десантников для тушения пожаров в соседней республике. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров Бурятии. Основанием стало обращение главы Якутии Айсена Николаева и руководителя Рослесхоза, Ивана Советникова, сообщили в РАЛХ.
«По данным Авиалесоохраны, 29 июня в Якутии проводились работы по тушению 179 пожаров на площади 137 тысяч гектаров, еще 85 термоточек на площади 63 тысячи гектаров находятся под наблюдением. Наши пожарные-десантники, которых мы ранее отправили, стоят на защите населенных пунктов, группу разбили на четыре бригады. Людей для тушения в Якутии катастрофически не хватает» - рассказал зампред правительства, Пётр Мордовской.
«В Бурятии на боевом посту останутся около 150 человек только парашютной десантной пожарной службы, не считая сотрудников лесопожарных станций и привлеченных» - добавил Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
«Если у нас в республике ситуация изменится, будем перегруппировывать нашу лесную охрану. Не помочь соседнему субъекту тоже не можем» - отметил Пётр Мордовской.
Таким образом, помимо работающей в Якутии группировки пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Бурятии, будет направлена дополнительная группировка из 30 человек. В ближайшие дни они отправятся на помощь в стабилизации лесопожарной обстановки.
Фото: РАЛХ
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