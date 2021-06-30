Медиация выходит на новый уровень

В Бурятии формируется новый институт разрешения конфликтных ситуаций





В Бурятии состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы применения медиации при урегулировании споров и пути решения» при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами конференции выступили БРО ООО «Ассоциация женщин-предпринимателей России» (БРО АЖПР) совместно с Союзом НП «Центром разрешения конфликтов и переговорных технологий» (РБ).

В Бурятии, как известно, существует высокий уровень напряженности и конфликтности среди граждан. Так, на основании анкетирования 500 граждан, проведенного БРО АЖПР, на первом месте конфликтности находится сфера ЖКХ. На втором месте - семейные конфликты, в том числе в семьях с низким уровнем доходов. По данным статистики, 103 310 (42%) детей проживают в малообеспеченных семьях. Правоохранительные органы отмечают зависимость между склонностью ребенка к правонарушениям и конфликтной ситуацией в семье. А анализ данных Верховного суда Бурятии свидетельствует об увеличении количества судов и исполнительных производств (3331 производство в год на одного сотрудника). В результате многие семьи остаются один на один со своими проблемами, а конфликтогенность вырастает.Именно поэтому столь важным событием в республике стало проведение Межрегиональной научно-практической конференции, куда были приглашены одни из лучших медиаторов России, имеющие практику разрешения международных споров и государственных корпораций. В докладах стороны обсудили варианты выхода из возникающих в обществе ситуаций и поделились опытом разрешения конфликтов. С приветственным словом к участникам обратилась уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.С итогами реализации проекта «Правозащитный центр «Живи как хозяин - все в твоих руках» познакомила участников председатель БРО АЖПР, член ОП РБ Татьяна Думнова. По ее словам, в ходе работы проведено свыше 300 консультаций граждан, внедрены так называемые мастерские ЖКХ, где граждан обучили самостоятельно проводить необходимые расчеты с целью отстаивания своих прав в случае злоупотреблений со стороны поставщиков услуг. Также проведены совещания и круглые столы, а тема медиации вышла на законодательный уровень региона.Особый интерес у участников конференции вызвала тема «Медиация как способ формирования бесконфликтных отношений в образовательной среде». С опытом реализации на примере Краснодарского края поделилась международно-сертифицированный медиатор Елена Морозова.Она рассказала, что в современной школе тема буллинга (травли) сегодня выходит на первый план, и среди причин этого распространенного явления - неоднородность состава учеников и проблемы в семьях.- Нередко буллинг запускают педагоги, есть масса примеров, когда учители отвергают и обесценивают учеников, а другие дети это хорошо чувствуют, либо педагоги, подозревая или достоверно зная о фактах травли, делают вид, что ничего страшного не происходит, - сообщила Елена Морозова. - В результате проблема замалчивается и нередко длится годами, порой приводя к непоправимым последствиям для психики детей.Причем сами родители не знают простейших приемов разрешения конфликтных ситуаций. Именно поэтому, по словам Елены Морозовой, так важно обеспечивать открытую для дискуссий среду, где взрослые совместно с детьми могли бы, например, смотреть фильмы и передачи, затрагивающие проблемы буллинга.А кандидат юридических наук, профессиональный медиатор, тренер-медиатор (город Москва) Наталья Гайдаенко-Шер познакомила собравшихся с организацией системы медиативной помощи в регионе на примере Ивановской области.О возможностях медиации в урегулировании городских конфликтов рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов. Также прозвучали доклады и состоялись мастер-классы для социальных и педагогических работников, сотрудников КДН и УФСИН по РБ и органов местного самоуправления.По словам руководителя Союза НП «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий» (РБ) Светланы Тоневицкой, действующий сегодня в республике институт бесплатной юридической помощи граждан нуждается в совершенствовании.- Существует недостаточная профессиональная компетенция сотрудников органов власти в сфере урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в местных сообществах, а у жителей отсутствует информация об альтернативных технологиях мирного урегулирования конфликтов на стадии досудебного рассмотрения жалоб, - сообщила она. - Также мешает отсутствие бюджетного финансирования по подготовке квалифицированных кадров в регионе, что делает невозможным обеспечение защиты своих прав путем применения альтернативных способов урегулирования споров.Участники конференции приняли резолюцию, в которой отметили, что внедрение медиации и медиативных технологий в деятельность государственных и муниципальных органов власти способствует профилактике конфликтов и снижению социальной напряженности.«Необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие по организации внедрения медиации и медиативных технологий деятельности ведомств, работающих с несовершеннолетними детьми. Также имеется необходимость в законодательном закреплении вопроса наделения полномочиями представителей государственных и муниципальных органов власти для участия в примирительных процедурах с правом принятия решений по урегулированию споров и исполнения договоренностей. Медиация должна стать доступной для малообеспеченных граждан и финансирование расходов по проведению процедуры медиации, оплатой труда медиаторов, оказывающих гражданам бесплатную медиативную помощь, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи. Соответственно, это должно стать расходным обязательством регионов».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com