Медиация выходит на новый уровень

В Бурятии формируется новый институт разрешения конфликтных ситуаций
В Бурятии состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы применения медиации при урегулировании споров и пути решения» при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами конференции выступили БРО ООО «Ассоциация женщин-предпринимателей России» (БРО АЖПР) совместно с Союзом НП «Центром разрешения конфликтов и переговорных технологий» (РБ).
Все больше конфликтов
В Бурятии, как известно, существует высокий уровень напряженности и конфликтности среди граждан. Так, на основании анкетирования 500 граждан, проведенного БРО АЖПР, на первом месте конфликтности находится сфера ЖКХ. На втором месте - семейные конфликты, в том числе в семьях с низким уровнем доходов. По данным статистики, 103 310 (42%) детей проживают в малообеспеченных семьях. Правоохранительные органы отмечают зависимость между склонностью ребенка к правонарушениям и конфликтной ситуацией в семье. А анализ данных Верховного суда Бурятии свидетельствует об увеличении количества судов и исполнительных производств (3331 производство в год на одного сотрудника). В результате многие семьи остаются один на один со своими проблемами, а конфликтогенность вырастает.
Именно поэтому столь важным событием в республике стало проведение Межрегиональной научно-практической конференции, куда были приглашены одни из лучших медиаторов России, имеющие практику разрешения международных споров и государственных корпораций. В докладах стороны обсудили варианты выхода из возникающих в обществе ситуаций и поделились опытом разрешения конфликтов. С приветственным словом к участникам обратилась уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
С итогами реализации проекта «Правозащитный центр «Живи как хозяин - все в твоих руках» познакомила участников председатель БРО АЖПР, член ОП РБ Татьяна Думнова. По ее словам, в ходе работы проведено свыше 300 консультаций граждан, внедрены так называемые мастерские ЖКХ, где граждан обучили самостоятельно проводить необходимые расчеты с целью отстаивания своих прав в случае злоупотреблений со стороны поставщиков услуг. Также проведены совещания и круглые столы, а тема медиации вышла на законодательный уровень региона.
Проблема буллинга
Особый интерес у участников конференции вызвала тема «Медиация как способ формирования бесконфликтных отношений в образовательной среде». С опытом реализации на примере Краснодарского края поделилась международно-сертифицированный медиатор Елена Морозова.
Она рассказала, что в современной школе тема буллинга (травли) сегодня выходит на первый план, и среди причин этого распространенного явления - неоднородность состава учеников и проблемы в семьях.
- Нередко буллинг запускают педагоги, есть масса примеров, когда учители отвергают и обесценивают учеников, а другие дети это хорошо чувствуют, либо педагоги, подозревая или достоверно зная о фактах травли, делают вид, что ничего страшного не происходит, - сообщила Елена Морозова. - В результате проблема замалчивается и нередко длится годами, порой приводя к непоправимым последствиям для психики детей.
Причем сами родители не знают простейших приемов разрешения конфликтных ситуаций. Именно поэтому, по словам Елены Морозовой, так важно обеспечивать открытую для дискуссий среду, где взрослые совместно с детьми могли бы, например, смотреть фильмы и передачи, затрагивающие проблемы буллинга.
А кандидат юридических наук, профессиональный медиатор, тренер-медиатор (город Москва) Наталья Гайдаенко-Шер познакомила собравшихся с организацией системы медиативной помощи в регионе на примере Ивановской области.
О возможностях медиации в урегулировании городских конфликтов рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов. Также прозвучали доклады и состоялись мастер-классы для социальных и педагогических работников, сотрудников КДН и УФСИН по РБ и органов местного самоуправления.
Снизить напряженность
По словам руководителя Союза НП «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий» (РБ) Светланы Тоневицкой, действующий сегодня в республике институт бесплатной юридической помощи граждан нуждается в совершенствовании.
- Существует недостаточная профессиональная компетенция сотрудников органов власти в сфере урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в местных сообществах, а у жителей отсутствует информация об альтернативных технологиях мирного урегулирования конфликтов на стадии досудебного рассмотрения жалоб, - сообщила она. - Также мешает отсутствие бюджетного финансирования по подготовке квалифицированных кадров в регионе, что делает невозможным обеспечение защиты своих прав путем применения альтернативных способов урегулирования споров.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой отметили, что внедрение медиации и медиативных технологий в деятельность государственных и муниципальных органов власти способствует профилактике конфликтов и снижению социальной напряженности.
«Необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие по организации внедрения медиации и медиативных технологий деятельности ведомств, работающих с несовершеннолетними детьми. Также имеется необходимость в законодательном закреплении вопроса наделения полномочиями представителей государственных и муниципальных органов власти для участия в примирительных процедурах с правом принятия решений по урегулированию споров и исполнения договоренностей. Медиация должна стать доступной для малообеспеченных граждан и финансирование расходов по проведению процедуры медиации, оплатой труда медиаторов, оказывающих гражданам бесплатную медиативную помощь, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи. Соответственно, это должно стать расходным обязательством регионов».
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.