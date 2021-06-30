В Улан-Удэ задержали похитителя чугунных крышек с канализационных колодцев

Безработный похитил 20 таких крышек, сдал в пункт приема металла, покупая на выручку выпивку и продукты



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело отношении 42-летнего жителя Октябрьского района, похищавшего крышки канализационных колодцев, сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что безработный со середины февраля по конец марта похитил 20 чугунных крышек канализационных колодцев во дворах домов в Октябрьском районе. Ущерб превысил 63 тысячи рублей.



Злоумышленник поздними вечерами присматривал подходящие для кражи крышки люков недалеко от своего жилища. Затем он ночью возвращался с самодельной тележкой и похищал несколько крышек, перевозя их в ограду своего дома по одной. Похищенное мужчина разбивал и наутро сдавал в пункт приема металла в Железнодорожном районе города. Злоумышленник признался правоохранителям, что на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.



Отметим, мужчина в прошлом году привлекался к уголовной ответственности за кражу металлического мусорного бака.



Фото: pixabay.com





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