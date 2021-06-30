Градоначальник высказал подрядчикам несколько замечаний





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход благоустройства парка «Горсад». Сейчас там проходит первый этап реконструкции, в рамках которого приводят в порядок главную аллею парка. На сегодняшний день работы выполнены на 30%.

– За много лет это первые большие перемены в парке. Здесь никогда не было брусчатки, дорожки были заасфальтированы. Здесь были старые фонари, теперь появятся современные светодиодные. Уже отремонтировали колоннаду, начали выкладывать плитку, и центральная аллея уже приобрела совершенно другой вид, – сказал мэр.Сейчас в парке подготовлено основание под новую брусчатку, строят административно-бытовой комплекс для персонала, изготавливают 15 скамеек, которые установят на центральной алее. В ближайшее время подрядная организация ООО «Энергострой» приступит к устройству магистральных труб летнего водопровода.– Все земляные работы проведены. Уложено полкилометра наружных сетей. Будет установлен новый блок распределительного устройства возле подстанции. Также прокопано полкилометра наружного летнего водопровода. Трубы у нас должны прийти из Иркутска до 4 июля, – пояснил генеральный директор ООО «Энергострой» Артемий Хохлов.Во время осмотра территории Игорь Шутенков озвучил несколько замечаний.– Подъем с центральной аллеи в парк был раньше в виде ступеней. На будущий год должны быть сделаны новые ступени и пандус. Но сейчас с подрядчиком решили, что пандус нужно делать не по прямой, иначе слишком большой наклон. Можно предусмотреть заезд по рельефу, сбоку, где угол подъёма не такой резкий. Должны решить вопрос о внесении этого замечание в эскиз, – отметил Игорь Шутенков.По поводу замечаний мэра на счет опор освещения подрядчик сообщил, что исправит недочеты – поставит столбы в уровень и приподнимет выше.Срок окончания работ по контракту 30 сентября этого года. В следующем году благоустройство территории парка будет продолжено. В парковой зоне обустроят пешеходные дорожки, освещение, поставят скамейки и т. д.Фото: мэрия Улан-Удэ