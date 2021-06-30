Бурятия осилит софинансирование только 400 автобусов из 600 обещанных

Сейчас идет отработка схемы поставки с Минтрансом России



- Всех жителей республики, и Улан-Удэ в частности, беспокоит состояние общественного транспорта, - обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову на сегодняшней сессии депутат Хурала Анатолий Ковалев. - Вы на встречах в Москве добились положительного решения по поступлению большого количества автобусов в Улан-Удэ. В то же время городские власти и комитет по транспорту администрации Улан-Удэ выступают с заявлениями, что нам вообще не нужны эти автобусы, что они будут мешаться, и ухудшат ситуацию. Где решение этого вопроса?

Напомним, речь идет о поручении Владимира Путина о поставке в Улан-Удэ 600 автобусов большой вместимости и последующей реакции городских чиновников, которые заявили, что столица Бурятии



Глава Бурятии, отвечая на вопрос депутата, отметил, что речь идет о том, что эксплуатация автобусов на базе муниципального предприятия обходится дороже, чем у частников.



- Потому что тут другой режим труда и отдыха водителей, другое налогообложение. С учетом этой разницы себестоимость муниципального автобуса получается гораздо выше. Но это не значит, что мы от этого будем отказываться, - пояснил Алексей Цыденов. - Сейчас есть поручение президента на 600 автобусов. Мы с министерством транспорта РФ отрабатываем схему. С учетом того, что это концессионная схема, там предусмотрено софинансирование. Мы пока по своему бюджету на полное софинансирование не можем выйти. Порядка 400 автобусов у нас получается. Согласована с Минтрансом России государственная транспортно-лизинговая компания, которая будет лизингодателем.



Стоит вопрос и по тому, кто и как будет эксплуатировать эти автобусы.



- Есть несколько вариантов – либо это муниципальное предприятие, либо сдача этих автобусов частным перевозчикам, у которых, за счет особенностей и другого налогового режима эксплуатация получается дешевле. Несмотря на то, что затраты у нас в любом случае вырастут, мы парк все равно будем увеличивать, причем большими автобусами. Качество транспортного обслуживания будем повышать, и никаких других вариантов мы тут не рассматриваем, - пояснил глава.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Напомним, речь идет о поручении Владимира Путина о поставке в Улан-Удэ 600 автобусов большой вместимости и последующей реакции городских чиновников, которые заявили, что столица Бурятии не потянет содержание такого количества транспорта.Глава Бурятии, отвечая на вопрос депутата, отметил, что речь идет о том, что эксплуатация автобусов на базе муниципального предприятия обходится дороже, чем у частников.- Потому что тут другой режим труда и отдыха водителей, другое налогообложение. С учетом этой разницы себестоимость муниципального автобуса получается гораздо выше. Но это не значит, что мы от этого будем отказываться, - пояснил Алексей Цыденов. - Сейчас есть поручение президента на 600 автобусов. Мы с министерством транспорта РФ отрабатываем схему. С учетом того, что это концессионная схема, там предусмотрено софинансирование. Мы пока по своему бюджету на полное софинансирование не можем выйти. Порядка 400 автобусов у нас получается. Согласована с Минтрансом России государственная транспортно-лизинговая компания, которая будет лизингодателем.Стоит вопрос и по тому, кто и как будет эксплуатировать эти автобусы.- Есть несколько вариантов – либо это муниципальное предприятие, либо сдача этих автобусов частным перевозчикам, у которых, за счет особенностей и другого налогового режима эксплуатация получается дешевле. Несмотря на то, что затраты у нас в любом случае вырастут, мы парк все равно будем увеличивать, причем большими автобусами. Качество транспортного обслуживания будем повышать, и никаких других вариантов мы тут не рассматриваем, - пояснил глава.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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