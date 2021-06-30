В Улан-Удэ магазины стройматериалов взвинтили цены на доставку

За привоз товара придется заплатить от 500 рублей и выше





В связи с введением полного локдауна в Улан-Удэ, магазины стройматериалов начали работать в ограниченном режиме – на условиях доставки. При этом бесплатно доставляют товар, только если приобрести товар планируется на сумму от 3 тысяч рублей. В остальных случаях стоимость доставки варьируется в зависимости от того, в каком районе города проживает покупатель. Самый нижний порог оплаты – 500 рублей. Но и это еще не все нюансы. Как выяснилось, купить что-либо можно только, если сумма заказа составляет от тысячи рублей.



- Вроде все по списку набрали до локдауна. Но все равно какие-то мелочи не учли. Штукарки не хватило, надо было 10 кг докупить. Позвонили в магазин, но нам сказали, что доставка возможна только при наборе товара от 1000 рублей. Штукатурка стоит 270 рублей. Пришлось докупать то, что нам не нужно, добирать до тысячи. А позже выяснилось, что еще и доставка будет стоить 550 рублей. Потом нам предложили - если мы возьмем товара на 1500 рублей, тогда цену доставки сократят вдвое. Словом, бизнесмены только успевают зарабатывать на локдауне, - возмущается улан-удэнка Любовь Смирнова.



Время доставки, как писали на всех сайтах магазинов, намного дольше обещанных двух часов. Так, Смирновым пришлось ждать доставки 29 июня с 9 утра до 19.30 часов вечера.



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