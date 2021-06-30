Оксана Бухольцева идет в Госдуму от «эсеров»

В Бурятии основные политические партии назвали имена кандидатов в депутаты Госдумы РФ



Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева будет баллотироваться кандидатом в депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия – за правду» по Бурятскому одномандатному избирательному округу №9. Ее кандидатура утверждена 26 июня на второй части XI съезда партии, сообщается на партийном сайте.



Она же поборется за мандат депутата Госдумы в региональной группе № 5 (Бурятия, Тува, Забайкальский край, Иркутская область), где ее фамилия стоит под четвертым номером.



Напомним, 20 января 2021 года председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объявил о том, что достигнуто соглашение об объединение партий «СР», «Патриоты России» и «За правду». Неделей позже партии подписали манифест, определивший идеологические основы объединения, его планы и задачи. А 22 февраля 2021 года в Центре международной торговли в Москве состоялись три съезда партий, которые завершились общей объединительной частью.



Оксана Бухольцева – хорошо известна в Бурятии, как депутат Народного Хурала республики и активист партии «Справедливая Россия». В 2018 году она покинула фракцию «СР» в республиканском парламенте, примкнув к новой группе «Народный депутат». Однако из партии «Справедливая Россия» не выходила, оставшись членом Совета регионального отделения «СР».



Таким образом, в Бурятии сформированы территориальные списки и названы имена одномандатников всех основных политических партий.



По одномандатному округу №9 от «Единой России» баллотируется министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. В территориальный список вошли глава республики Алексей Цыденов, бывший директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых и действующий депутат Госдумы Николай Будуев.



КПРФ по одномандатном округу №9 будет представлять депутат Народного Хурала Баир Цыренов. В территориальную группу №4 (Бурятия, Забайкальский край и Амурская область) включены первый секретарь БРО КПРФ Вячеслав Мархаев, Баир Цыренов и депутат Народного Хурала, секретарь рескома КПРФ Виктор Малышенко.



От БРО ЛДПР борьбу по одномандатному округу поведет Сергей Дорош, в региональной группе кроме него значатся координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарев и Бадмадоржо Жигжитов.



«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» включила в объединенную территориальную группу №33 (Бурятия, Приморский край, Иркутская область, Забайкальский край, Амурская область и Хабаровский край) Игоря Бобкова на вторую позицию после Елены Грешняковой (Хабаровский край). В список также вошла заместитель председателя правления Бурятского регионального отделения Партии пенсионеров Аграфена Бальжинимаева.



Фото: «Номер один»







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.