Автопарк Бурятии стремительно стареет

Средний возраст автомобилей в республике приблизился к двум десяткам лет





Средний возраст парка автомобилей Бурятии, по данным «Автостата», составил 19,2 года и вплотную приблизился к двум десяткам лет. Старение автопарка, безусловно, уже сегодня приводит к росту числа вредных выбросов на дорогах Бурятии. Но одновременно бизнес по продаже запчастей получит максимальную выгоду от нынешней ситуации, что происходит уже сегодня.

Старение автопарка региона идет быстрыми темами вот уже больше 12 лет. По данным статистики, наиболее молодым автопарк в Бурятии был в 2009 году, когда средний возраст автомобилей составлял десять лет. Именно тогда в стране введены новые пошлины на ввоз подержанных иномарок, и в результате дилеры были вынуждены завозить старые и более дешевые модели. В «нулевые» в Бурятии открылись новые автосалоны, и автомобилисты начали пересаживаться на заводские автомобили, однако число автовладельцев на новых авто все заметнее уступало растущему числу японских праворульных автомобилей.Для жителей Бурятии старение автопарка несет сразу несколько угроз.- Тут неважно, автомобилист ты или нет, но мы это все чувствуем, например, в Москве воздух на улицах не столь удушлив, как у нас в Улан-Удэ, - полагает улан-удэнец Сергей Смолин. - А все потому, что машины на предельных сроках эксплуатации начинают выделять в несколько раз больше выхлопных газов, отравляя атмосферу. Особенно это заметно по старым дизельным грузовикам, которые вообще нельзя выпускать на дорогу, такие шлейфы черного дыма они за собой выпускают.По словам Сергея Смолина, большое количество старых дизельных автомобилей на улицах Улан-Удэ - одна из причин сложной экологической обстановки в городе, причем «часто они уже неремонтопригодны и их просто нужно списывать».Между тем старение автопарка - отличная новость для малого бизнеса, занятого в ремонте автомобилей. Ведь чем дольше человек водит машину - тем чаще он требует заезда в автосервис.Один из таких сервисов, арендующих бывший бокс крупного улан-удэнского автотранспортного предприятия, в любое время дня заполнен ремонтными автомобилями.- Машин много, причем с каждым годом мы видим, что ремонтируют люди все больше, ведь новее машины не становятся, - говорит Виктор, мастер предприятия. По его словам, основной контингент клиентов ездит на машинах как раз возрастом в 15-20 лет. Ведь машины до трех-пяти лет, по его словам, практически не ломаются, а при достижении почтенного возраста даже качественные иномарки начинают «понемногу сыпаться». По словам мастера, «некоторые приезжают в таком состоянии, что вообще непонятно, как машина могла передвигаться».По данным сайтов объявлений Улан-Удэ, в столице зарегистрировано около 300 автосервисных компаний, оказывающих услуги населению. В реальности же, учитывая серые сервисы вроде «гаража у дяди Васи», их насчитывается намного больше. И для многих из них сегодня наступают хорошие времена.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»