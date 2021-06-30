В Бурятии глава района пристыдил жителей села за украденную вешку

Ее установили для мониторинга уровня воды в реке





Глава Бичурского района Василий Смонин на своей странице в Фейсбуке обратился к жителям села Бичура. Поводом для этого стала исчезнувшая вешка, установленная на реке для мониторинга уровня воды.

«Уважаемые жители села Бичура, особенно граждане, проживающие на ул Ленина, Маскова, Кирова! В районе верхнего переулка на ул Ленина имеется переезд на улицу Маскова, там был установлен водомерный пост. В случае выпадения осадков сельским поселением ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды в р. Бичура. Вчера в результате мониторинга было выявлено отсутствие вешки. Все понимают, что вешку стащил человек не с другого района и даже не с другого села! Данное поведение недопустимо!!!», возмутился глава района.Напомним, в начале июня из-за обильных осадков в нескольких районах республики реки вышли из берегов и подтопили больше 10 населенных пунктов. Во многих подтопило дороги и мосты. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.Фото: с личной страницы Василия Смолина