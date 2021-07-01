В Улан-Удэ после ремонта дороги топит многоквартирный дом

Подрядчик отказывается исправлять ошибки, допущенные проектировщиками





В Улан-Удэ после ремонта дороги в 115-м микрорайоне в период дождей затапливает многоквартирный дом №2. О проблеме рассказала зампредседателя Общественной параты Бурятии Татьяна Думнова.

«Жители 115-го квартала Улан-Удэ обращаются в разные инстанции по подтоплению придомовой территории. В прошлом году так было и в этом году тоже. Вода уходит в подвал. Если будут продолжительные дожди, то, вероятно, вода дойдет до 1-го этажа», - сообщила она на своей странице в соцсети.







По словам депутата горсовета Улан-Удэ Сергея Бурдикова, который прокомментировал пост общественницы, причина затопления кроется в ошибочном проектном решении - слишком маленьком ливнеприемнике.







«Подрядчика - ООО «Нардеван-строй» - обязали принять меры и установить ливнеприемники большей ёмкости по обеим сторонам дороги. Подрядчик отказывается, если не удастся миром решить - то решим через суд и за счёт гарантийного обеспечения», - заявил депутат.Фото: с личной страницы Татьяны Думновой