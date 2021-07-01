Объявленный в Бурятии локдаун пока не снизил прирост COVID-19

Новый антирекорд суточного числа заражений коронавирусом - 325 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 44 903. Это на 325 случаев больше, чем было в среду. Поставлен новый антирекорд суточного прироста. Из новых случаев 52% (22 966) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 242 человека, 23 за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – 5 человек., в возрасте 65 лет и старше - 18 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 224 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 19 293 человек.



В стационарах получают лечение 3 224 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 859. В отделениях реанимации находится 189 пациентов (из них старше 65 лет – 89), на ИВЛ – 140 пациента (из них старше 65 – 63), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 105.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 229 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 41 234 (+227) человек, дополнительно сняты с наблюдения 819 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 518 коек: занято – 3 224, свободно – 294 коек. Занятость коечного фонда составляет 91,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 7 215 человек, с нарастающим итогом – 1 134 298 человек.

Фото: pixabay.com



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