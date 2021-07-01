СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов

Места предоставят и бюджетникам, и тем, кто поступит на платное обучение





В 2021 году Сибирский федеральный университет сможет предоставить места в общежитиях всем иногородним абитуриентам. Места будут предоставлены и бюджетникам, и тем, кто поступит на платное обучение. Это стало возможным благодаря значительному увеличению жилого фонда и реновации кампуса к Всемирной зимней универсиаде-2019.

Более того, при полной обеспеченности местами иногородних будет рассмотрение выделения мест студентам с трудными жилищными условиями, проживающим на территории Красноярска.