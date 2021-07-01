Расправь плечи!

Как предупредить развитие сколиоза





30 июня – Международный день борьбы со сколиозом. Это настоящий бич современной цивилизации, которым страдают и взрослые, и дети.

Сколиоз - это не только дефект осанки, приводящий к ухудшению очертаний фигуры человека. Сколиоз - это болезнь, которая не дает человеку жить полноценной жизнью. Позвоночник, искривляясь, способствует смещению или сдавлению внутренних органов, нарушаются функции легких, кишечника, сердечно-сосудистой и нервной систем. Последствиями сколиоза могут быть боли различной локализации, ухудшение зрения и слуха. Кроме того, сколиоз приносит массу эмоциональных и психологических проблем. О том, как не допустить развитие сколиоза, рассказывает врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Корсун.Причинами сколиоза могут быть родовые травмы, перенесенные заболевания, у детей самая распространенная причина сколиоза – бурный рост, слабое развитие мышечного корсета и на фоне этого привычное неправильное положение тела. Например, неудобный стол в школе или дома, слишком тяжелая сумка на одном плече, сон на мягкой прогибающейся постели. В современном мире появилась еще одна причина – чрезмерное увлечение гаджетами, а именно вынужденная поза «склонившись над телефоном», «кибер спорт», вместо реальной физической активности.Отсутствие регулярной физической нагрузки, неправильное питание могут приводить к общей слабости организма, и как следствие к нарушению осанки и сколиозу.Врачи предупреждают, что если не лечить сколиоз в детстве, то это грозит инвалидностью. «Сколиоз у детей – это не приговор. Исправить ситуацию можно», - говорит Елена Корсун.Врач отмечает, что успешно лечится при помощи физических упражнений только первая и вторая стадии сколиоза. В случае выявления у человека третьей или четвертой степени процесс лечения становится куда более сложным и затратным, однако и в этом случае диагноз «сколиоз» не является окончательным приговором.Очень важно распознать сколиоз на ранних этапах его развития, ведь только своевременно начатое лечение способно предотвратить прогрессирование деформации. Положительные результаты гарантированы пациентам, не достигшим 20 лет.- В первую очередь, если у человека сколиоз 1 и 2 степени, назначают лечебный массаж, благодаря которому можно поставить позвонки на место, не допустить осложнений. По окончании работы непосредственно со сдвинутыми позвонками, достигнутый эффект закрепляют лечебной гимнастикой, которая подбирается с учетом особенностей человека, - говорит Елена Корсун.По словам врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, хороший эффект при лечении сколиоза дают занятия плаванием. Этот вид спорта очень хорошо снимает напряжение с позвоночника, бережно вытягивая его, развивает мышцы плечевого пояса и ног, заставляет работать мышцы спины в различных режимах, не перегружая их.При искривлении позвоночника любая физическая активность приветствуется, однако она ни в коем случае не должна быть чрезмерной. Заниматься надо с грамотным инструктором. В подростковом возрасте мышцы спины очень слабы, и их «перегрузить» очень просто. Главной целью лечения сколиоза является укрепление мышц спины и восстановление симметричности их структуры.- Встаньте спиной к стене без плинтуса в привычной позе. Если стены касаются затылок, лопатки, ягодицы и пятки, то осанка правильная. Если какая-то из этих точек не коснулась стены, значит осанка неправильная. Осанка считается нормальной, если человек держит голову прямо, его грудная клетка развернута, плечи находятся на одном уровне, живот подтянут, ноги в коленных и тазобедренных суставах разогнуты, - говорит врач.Работайте над своей осанкой по 15-30 минут в день и ваша молодость, красота, привлекательность останутся с вами на долгие годы!– Одно плечо у ребенка всегда находится выше другого, что легко определить по уровню расположения лопаток и ключиц.– Может наблюдаться перекос таза, боковое отклонение туловища и боковое искривление позвоночника.– Если сколиоз образуется в грудном отделе, деформированные позвонки увлекают за собой прикрепленные к ним ребра, вследствие чего происходит искривление грудной клетки с развитием реберного горбаФото: pixabay.com