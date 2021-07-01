Столица Бурятии пользуется наследием эпохи «разрядки»

Улан-Удэнский таможенный пост отмечает 20-летие в статусе единственного «нефритового»









В Бурятии 20-летие работы отмечает Улан-Удэнский таможенный пост, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



История таможенного поста связана с Договором по отрытому небу, когда в конце 80-х годов возникла необходимость в проведении таможенного оформления и таможенного контроля багажа, аппаратуры и материалов американских инспекционных групп и групп наблюдения НАТО, прибывающих в аэропорт Улан-Удэ с военно-морской базы США, расположенной в японском городе Йокота. Тогда, в структуре Бурятской таможни, в числе других, были созданы грузовой, пассажирский и досмотровый отделы, которые в 2001 году стали основой для создания Улан-Удэнского таможенного поста.



Отличительной особенностью таможенного поста является то, что с 2012 года это единственный пост в России, обладающий исключительной компетенцией по таможенному оформлению нефрита. За девять лет сотрудниками поста оформлено более 200 деклараций на экспорт 1 600 тонн нефрита. За это время пресечено девять правонарушений, связанных с незаконным вывозом нефрита, и четыре преступления на сумму 48,7 млн рублей.



Регион деятельности таможенного поста охватывает 21 район Бурятии. В состав поста входят три структурных подразделения: отдел таможенного оформления и таможенного контроля; отделение таможенного досмотра, расположенное в Северобайкальске; отдел специальных таможенных процедур, расположенный в воздушном пункте пропуска Улан-Удэ (Мухино). С 2014 года таможенным постом руководит полковник таможенной службы Алексей Молчанов.



Работа поста связана с совершением таможенных операций в отношении авиационной продукции, лесо- и пиломатериалов, нефрита и т.д. За время работы поста только через воздушный пункт пропуска проследовало более 290 тысяч пассажиров, свыше 52 тысяч тонн грузов и 5,5 тысяч воздушных судов. Ежегодно сотрудники воздушного пункта пропуска выявляют более 100 правонарушений, наиболее резонансные из которых: незаделарированная валюта (12 млн рублей); дериваты краснокнижных животных и культурные ценности (клыки гималайского медведя, железа кабарги, старинные монеты выпуска с XI по XVIII века, весы XVIII века); боевые награды времен Великой Отечественной войны; золотой песок, образцы нефрита и др.



Как отметил начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин, юбилей – это событие волнующее и важное, это повод оглянуться назад и подумать о перспективах, вспомнить нашу историю и достойнейших людей, ветеранов таможенной службы и тех, кто сегодня по-прежнему в строю. Тех, кто, в разные годы, начинал здесь свою службу, осваивал таможенное дело, создавал и укреплял авторитет российской таможни. Начальник таможни поблагодарил весь личный состав таможенного поста за добросовестную службу и пожелал дальнейших успехов, высоких достижений и удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, позитивных эмоций и благополучия в семьях.



К слову, США в мае прошлого года вышли из Договора по отрытому небу. В нынешнем году это сделала и Россия. Ну, а Бурятия получила в наследство от эпохи «разрядки» международный статус аэропорта Улан-Удэ и таможенный пост, ныне имеющий статус «нефритового».



Фото: Бурятская таможня



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