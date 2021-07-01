В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме по улицам Боевая - Конечная

В ближайшее время без горячей воды на сутки останутся еще 45 домов





Работы по врезке двух задвижек Д400 во вновь монтируемой камере на проезжей части ул. Боевая - Конечная прошли с опережением, сообщает Комитет по строительству администрации Улан-Удэ.

Горячая вода в 31 доме в Октябрьском районе появится к обеду. Пока позволяют погодные условия строители планируют сегодня установить ещё две задвижки в тепловой камере. Для проведения работ сегодня ориентировочно на 1,5 суток отключат горячую воду в другой группе домов, а именно в 16 многоквартирных домах по ул. Мокрова 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, по ул. Жердева, 40а, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, по ул. Калашникова, 16, 17, 18, 19б.Кроме того, для вывода в ремонт ещё одного участка трубопровода тепломагистрали ориентировочно на сутки отключат 45 домов по ул. Мокрова, 28а, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 22, по ул. Жердева, 40, 42, 44, 46, 48, 76, 80, 82, 84, 88, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 78, 76а, 74б, 56а, 56б, 70, 86, 66, 68, по ул. Калашникова, 11, 11б, 8, 10.Работы ведутся для своевременной сдачи в эксплуатацию и запуска теплотрассы №6, на которой сейчас идет масштабная реконструкция.– Работы необходимо продолжать, восстанавливать движение, успеть к отопительному сезону провести реконструкцию тепломагистрали №6. Ежедневно утром мы проводим здесь выездное совещание. Совместно с подрядчиками, ресурсоснабжающими организациями решаем оперативные вопросы, – сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.Реконструкция теплотрассы №6 протяженностью 1,5 км идет по графику. Все работы по контракту планируется закончить к 1 сентября.– На этой камере работаем 1,5 недели. За это время произвели демонтаж камеры, запорной арматуры и т. д. Сейчас производим демонтаж задвижек. Для этого идет кратковременное отключение горячего водоснабжения, чтобы установить запорную арматуру. Далее приступим к монтажу лотков в сторону улицы Мокрова, – отметила Татьяна Корчуганова, заместитель директора ООО «СМП-10», подрядной организации, работающей сейчас на объекте.Администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению горячей воды в связи с проведением строительных работ, которые на период локдауна не приостановлены.Фото: мэрия Улан-Удэ