Монголия из-за COVID-19 продлила режима повышенной готовности до 31 августа

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 115 478



Правительство Монголии приняло решение продлить срок действия режима повышенной готовности в стране до 31 августа, сообщает



Ранее по всей стране объявлялся «оранжевый» уровень опасности, срок действия которого истекал 30 июня.



В период продления на два месяца уровня повышенной готовности будет по-прежнему действовать ограничение деятельности предприятий в 18 секторах экономики и пассажирских перевозок на некоторых пограничных пунктах перехода.





В частности, до 31 августа 2021 года будет приостановлено пассажирское движение через погранпункты, за исключением пункта пропуска в международном аэропорту Чингис хаан и автомобильных пунктов пропуска Замын-Ууд и Алтанбулаг.



В Монголии накануне общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 115 478, за сутки – 2 246. Число летальных исходов составляет 563 (за сутки – 15). Выздоровели 76 654 человека, из них 2 825 за сутки. В больницах остаются свыше 14 тысяч пациентов.



Фото: montsame.mn Правительство Монголии приняло решение продлить срок действия режима повышенной готовности в стране до 31 августа, сообщает МОНЦАМЭ . Это решение принято в связи с широкой распространённостью опасных мутаций коронавируса по всему миру и оценкой эпидемической ситуации в аймаках Архангай, Булган, Говь-Алтай, Говьсумбэр, Дархан-Уул, Завхан, Орхон и Сэлэнгэ на красном уровне, пояснили в правительстве.Ранее по всей стране объявлялся «оранжевый» уровень опасности, срок действия которого истекал 30 июня.В период продления на два месяца уровня повышенной готовности будет по-прежнему действовать ограничение деятельности предприятий в 18 секторах экономики и пассажирских перевозок на некоторых пограничных пунктах перехода.В частности, до 31 августа 2021 года будет приостановлено пассажирское движение через погранпункты, за исключением пункта пропуска в международном аэропорту Чингис хаан и автомобильных пунктов пропуска Замын-Ууд и Алтанбулаг.В Монголии накануне общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 115 478, за сутки – 2 246. Число летальных исходов составляет 563 (за сутки – 15). Выздоровели 76 654 человека, из них 2 825 за сутки. В больницах остаются свыше 14 тысяч пациентов.Фото: montsame.mn

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