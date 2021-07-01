01.07.2021
ПФР начал прием заявлений на новые пособия беременным и одиноким

ПФР начал прием заявлений на новые пособия беременным и одиноким

В Бурятии пособия могут получить 5,5 тыс беременных женщин и более 16 тыс одиноких родителей            

В Бурятии с 1 июля - с начала приема заявлений -  за новыми выплатами обратились уже более 1200 семей, сообщили в республиканском  отделении Пенсионного фонда России.  ПФР с 1 июля начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и одиноким родителям  с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать  заявление уже  можно  на главной странице портала госуслуг .

Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей  с 8 - до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Размер ежемесячного пособия беременным женщинам составит 6 649 рублей (50 % прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Бурятия на 2021 год).

Размер ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно составит 6 720,50 руб. (50 % региональной величины прожиточного минимума для детей  в 2021 году).

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть, пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход  семьи - меньше 12 810 руб. (прожиточного минимума на душу населения в РБ на 2021 год) и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты.

При этом  заявителю необходимо  подать только  заявление, большинство сведений для получения пособий  (доходы, имущество и т.д. ) будут проверяться автоматически  по информационных системам госорганов.

В Бурятии, по предварительной оценке, ежемесячная выплата может быть назначена  5,5 тыс. беременным женщинам  и более 16 тыс. одиноким родителям.    
        
Вместе с тем, специалисты Отделения ПФР  по республике рекомендуют  не торопиться  с подачей заявлений в первые дни июля, чтобы не допустить ошибок в электронном документе.

Выплаты беременным женщинам  и одиноким родителям будут назначаться  за полный месяц - независимо от даты подачи заявления. Перечисление средств  по заявлениям, зарегистрированным  в июле, начнется с августа.

Напомним, что подавать заявления  на обе выплаты жители Бурятии    должны через портал госуслуг.  Лично  на приеме заявления  смогут подать  опекуны и попечители. Записаться на прием, начиная с 12 июля, опекуны   могут по телефону горячей линии  отделения 8 (3012) 29 14 14.

Фото: pixabay.com

        

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