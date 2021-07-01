В Улан-Удэ на форуме «Армия-2021» можно прокатиться на бронетранспортере БТР-80

Жителям и гостям столицы Бурятии будет представлена увидеть более 60 единиц современных образцов военной техники



В Улан-Удэ на военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в конце августа текущего года, у жителей города и гостей будет возможность прокатиться на бронетранспортере БТР-80 высокой проходимости, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Для безопасности посетителей форума заезды на БТР-80 будут организованы в специально отведенном месте с ограждением. Управлять машиной будут профессиональные и опытные водители. За погрузкой людей и безопасностью в ходе движения БТР-80 будут следить военнослужащие, с которыми проводились занятия по организации катания и требованиям безопасности.



В текущем году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО планируют организовать самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в Бурятии с увеличением количества единиц техники и более расширенной развлекательной программой. Форум начнется одновременно на четырех площадках, в Улан-Удэ – это аэродром «Восточный», в поселке Сосновый бор и в Кяхте на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.





В ходе форума «Армия-2021» жителям и гостям столицы Бурятии будет представлена уникальная возможность увидеть более 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа.



На площадках для гостей будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», снегоболотоход «Алеут», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.



Фото: function.mil.ru



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