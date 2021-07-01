В Улан-Удэ мобильные группы продолжают антиковидную проверку

Административные протоколы составили на 34 заведения



Каждый день во время локдауна в Улан-Удэ работают мобильные группы по контролю за соблюдением санэпидемрежима. 30 июня проверено 390 объектов, 541 гражданин.



Сотрудники управления общественной безопасности города провели 750 профилактических бесед с гражданами, индивидуальными предпринимателями, а также юр.лицами. За день составлено 34 административных протокола по выявленным нарушениям антиковидного режима.



- По фактам нарушений масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений составлены протоколы в магазинах ТК «МТС» по Пр. 50-летия Октября, «Продукты» по ул. Столичной, «Ричфэмили», «VDS Маркет» по пр. Автомобилистов, «Янта» Бульвар Карла Маркса и др, - сообщили в администрации города.



Кроме того, уведомление о явке руководителя для составления протокола за отсутствие регистрации на портале «Работающая Бурятия» выдано ООО НКК Профзайм «Ковальчук С.В» ул. Ключевская, 40/1, ИП «Мирзалиев Т.Э.» Павильон «Овощи и Фрукты» ул. Бограда, 30А, пивной бар «Sibeeria» ул. Толстого, 23.



Работа организации без получения разрешения на портале «Работающая Бурятия осуществлялась в павильоне фастфудной продукции «Papa`s Kitchen» ул. Корабельная, 32а/1, ООО «НЛ Континент Восточная Сибирь» ул. Балтахинова, 36, ИП Батуев Т.В. павильон «Продукты» ул. Воровского, 50, павильоне безалкогольных напитков «Точка» ул. Корабельная, 32а/4, ООО «Аверс» кафе «Burger snoopy» ул. Смолина, 79.



В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по COVID-19 с 28 июня рейды проводят не менее 20 мобильных групп, в том числе группа по проверке общественного транспорта. В вечернее и ночное время соблюдение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения осуществляется силами правоохранительных органов.





фото: администрация города

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