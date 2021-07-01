В Забайкалье ущерб от паводков близок к 1 млрд рублей

В крае в мае-июне пострадали 370 километров региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов



В Забайкалье на восстановление разрушенных паводками в мае и июне дорог и мостов необходимо около 950 миллионов рублей, сообщает официальный краевой портал предварительные данные по ущербу дорожной инфраструктуре.



«За два месяца из-за сложной паводковой обстановки в Забайкалье пострадало почти 370 километров региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов. По некоторым районам комиссии по оценке ущерба уже отработали, по отдельным участкам дорог объемы еще предстоит уточнить, так как первоочередная задача - обеспечить проезд для жителей», - рассказал исполняющий обязанности руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.



Сейчас в регионе проезд затруднен или ограничен на дорогах в Газимуро-Заводском, Балейском, Сретенском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Шелопугинском и Нер-Заводском районах. Восстановительные работы на прошлой неделе провели на семи региональных дорогах.



Глава Забайкальского края Александр Осипов по итогам рабочей поездки в районы, наиболее пострадавшие от стихии, дал поручение завершить подсчет ущерба в течение ближайших дней.



Фото : пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края





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